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Процессоры Intel Alder Lake и GeForce RTX 2050 по цене от 1020 долларов. Redmi Book Pro 15 2022 поступил в продажу в Китае

Процессоры Intel Alder Lake и GeForce RTX 2050 по цене от 1020 долларов. Redmi Book Pro 15 2022 поступил в продажу в Китае

Позавчера в продажу в Китае поступили смартфоны Redmi K50 и Redmi K50 Pro, а сегодня настал черед другой новинки Redmi – Redmi Book Pro 15 2022.

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