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Зеленский заявил о намерении развернуть на Украине производство шведских боевых машин пехоты CV90

Зеленский заявил о намерении развернуть на Украине производство шведских боевых машин пехоты CV90

Украина планирует развернуть на своей территории производство шведских боевых машин пехоты CV90. С таким заявлением выступил Зеленский, накануне посетивший с визитом Швецию и пообщавшийся с премьер-министром этой страны Ульфом Кристерссоном.

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