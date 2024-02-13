Путин: Россия открыта к сотрудничеству в медицине с зарубежными партнерами

РИА Новости/Антон Денисов Россия всегда открыта к сотрудничеству с зарубежными партнерами в сфере инновационных медицинских технологий, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий, текст которого опубликован на сайте Кремля.