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Путин: Россия открыта к сотрудничеству в медицине с зарубежными партнерами

Путин: Россия открыта к сотрудничеству в медицине с зарубежными партнерами

РИА Новости/Антон Денисов Россия всегда открыта к сотрудничеству с зарубежными партнерами в сфере инновационных медицинских технологий, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий, текст которого опубликован на сайте Кремля.

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