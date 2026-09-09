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Экс-менеджеру «Роснано» запросили почти 10 лет колонии по делу о чипах памяти

Экс-менеджеру «Роснано» запросили почти 10 лет колонии по делу о чипах памяти

В Гагаринском районном суде Москвы прошли прения по уголовному делу бывшего топ-менеджера «Роснано» Андрея Кушнарева.

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