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  • КузнецовВВ
    разрешено все что не запрещено законом.Вот что запрещено...
  • Юна
    Хороша у них демократия и свобода.. Ходунки нельзя, а  гомиков в детсады приглашать можно и ещё нацистов восхвалять.Вот что запрещено...
  • Юна
    Что-то хорошо, а что-то хрень какая-то... Короче, какой интерес, так и учимся. Не хочешь, не учись. Радуйся жизни, хо...Вся правда о сист...

Вся правда о системе образования в финских школах

Вся правда о системе образования в финских школах

фото: unsplash.com Согласно международным исследованиям, которые раз в 3 года проводит авторитетная Организация экономического сотрудничества и развития, финские школьники показали самый высокий в мире уровень знаний.

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Комментарии
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Samarium
Мне лично очень нравится такая система образования....Самое главное, в отличие от российской, у детей не отнимают детство и они не ненавидят свою школу...получая при этом весь набор современных знаний, так необходимых для дальнейшей,  взрослой уже жизни....
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19 час.
Виктор Полуэктов
Весь ли этот набор? И насколько полноценен? Даёт ли он возможности развития индивидуального потенциала одарённых детей из финского народонаселения до мирового уровня? Или финнам как бы этого даже и не надо, они народ скромный? Назовите сами себе великих финских писателей, композиторов, художников, учёных, философов? Очень непростое содержание в этом понятии &quot;весь набор современных знаний&quot;. Да ещё такой, который может дать фундамент для дальнейшего роста и развития  -  тем, у кого к этому способности...
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18 час.
Юна
Что-то хорошо, а что-то хрень какая-то... Короче, какой интерес, так и учимся. Не хочешь, не учись. Радуйся жизни, ходи в пижаме и босиком. Неучем ты тоже пригодишься, не всем же быть таким умным как Саули Нийнистё.
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18 час.

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