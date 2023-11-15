Вся правда о системе образования в финских школах

Samarium Мне лично очень нравится такая система образования....Самое главное, в отличие от российской, у детей не отнимают детство и они не ненавидят свою школу...получая при этом весь набор современных знаний, так необходимых для дальнейшей, взрослой уже жизни....

Виктор Полуэктов Весь ли этот набор? И насколько полноценен? Даёт ли он возможности развития индивидуального потенциала одарённых детей из финского народонаселения до мирового уровня? Или финнам как бы этого даже и не надо, они народ скромный? Назовите сами себе великих финских писателей, композиторов, художников, учёных, философов? Очень непростое содержание в этом понятии "весь набор современных знаний". Да ещё такой, который может дать фундамент для дальнейшего роста и развития - тем, у кого к этому способности...