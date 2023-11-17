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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нюландер набрал очки (11+14) в 16 матчах подряд со старта сезона НХЛ

Форвард «Торонто» отметился дублем и результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (3:2).

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