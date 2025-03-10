Опыт, идеи и совместные проекты: как прошел первый Форум женского сообщества Усть-Лабинска

МОСКВА, 10 марта, ФедералПресс. В отеле «Легенда» состоялся первый Форум женского сообщества Усть-Лабинского района, который собрал свыше 400 участниц из различных сфер, включая бизнес, образование, культуру и общественные организации.
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