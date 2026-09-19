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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков о «Локомотиве»: «Кто-то очень умело развалил коллектив за один сезон. Вряд ли попадет в стыки, будет 8-10-м»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что по итогам сезона-2026/27 «Локомотив» не вылетит из Альфа-Банк РПЛ .

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