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Многодетным семьям предлагается ежемесячная компенсация в размере 50% от стоимости жилья

Многодетным семьям предлагается ежемесячная компенсация в размере 50% от стоимости жилья

Власти Нижегородской области продолжают работу по улучшению жилищных условий многодетных семей. На прошлой неделе состоялось заседание Комитета Законодательного собрания по социальным вопросам, на котором рассматривались поправки в закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей".

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