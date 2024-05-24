Многодетным семьям предлагается ежемесячная компенсация в размере 50% от стоимости жилья

Власти Нижегородской области продолжают работу по улучшению жилищных условий многодетных семей. На прошлой неделе состоялось заседание Комитета Законодательного собрания по социальным вопросам, на котором рассматривались поправки в закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей".
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