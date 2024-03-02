Британского премьера уже «выселили» из его резиденции

Жаркие дебаты в парламенте Великобритании, разгоревшиеся накануне по поводу намерений правительства Риши Сунака пойти на попятную в вопросе принятия закона, который запрещает беспричинное выселение арендаторов, нашло живой отклик в тамошней прессе.