Британского премьера уже «выселили» из его резиденции

Жаркие дебаты в парламенте Великобритании, разгоревшиеся накануне по поводу намерений правительства Риши Сунака пойти на попятную в вопросе принятия закона, который запрещает беспричинное выселение арендаторов, нашло живой отклик в тамошней прессе.
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