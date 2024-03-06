Житель Красноярского края попался на «призывах к насилию» над участниками СВО

В Красноярском крае жителю поселка Емельяново грозит лишение свободы из-за видеоролика на Youtube. В нем, по заявлению регионального управления ФСБ, мужчина «призывал к насильственным действиям» против военных, участвующих в специальной военной операции.
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