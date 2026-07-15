Һәр керәшен өчен җан атып эшләүче Людмила Белоусова Медиапитрауның әһәмиятен әйтте

«Татмедиа» АҖ янында «Туганайлар» керәшен мәдәни-агарту газетасы редакциясе Медиапитрауында Татарстан керәшен иҗтимагый оешмасы башкарма комитеты җитәкчесе, Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк директоры һәм матбугат ветераны Людмила Белоусова да фикерләре белән уртаклашты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии