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Царьград

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Казахстан и Китай создают AI-лабораторию для спортивных медиа

Казахстан и Китай создают AI-лабораторию для спортивных медиа

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан сообщило, что в ходе визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Шанхай было подписано трёхстороннее соглашение о создании совместной AI медиа-лаборатории.

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