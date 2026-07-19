Казахстан и Китай создают AI-лабораторию для спортивных медиа

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан сообщило, что в ходе визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Шанхай было подписано трёхстороннее соглашение о создании совместной AI медиа-лаборатории.
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