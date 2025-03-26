В Кургане продается старинный особняк XIX века, где жил зажиточный крестьянин. Фото

Власти Кургана выставили на аукцион старинную усадьбу, построенную в первой половине XIX века. Земельный участок с особняком, известным как дом крестьянина Пинаева, предлагается за более чем 19 миллионов рублей.
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