Прыжок в ледяную воду с 40-метровой высоты: видео

Владимир Соловьев

"Мужчине пришлось сначала бросить со скалы камень, чтобы разбить корку льда в заливе". С ТАКОЙ ВЫСОТЫ КАМЕНЬ ПРОБЬЁТ ТОЛЬКО ДЫРКУ ВО ЛЬДУ. КАК ЖЕ ОН В НЕЁ ПОПАЛ?!