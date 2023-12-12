35-летний Кен Сторнес живет в Норвегии и называет себя последним викингом. В качестве доказательств мужчина проводит весьма нестандартные тренировки — к примеру, поднимает штангу стоя на обрыве, или бегает на перегонки с северными оленями.
Прыжок в ледяную воду с 40-метровой высоты: видео
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Мужчине пришлось сначала бросить со скалы камень, чтобы разбить корку льда в заливе". С ТАКОЙ ВЫСОТЫ КАМЕНЬ ПРОБЬЁТ ТОЛЬКО ДЫРКУ ВО ЛЬДУ. КАК ЖЕ ОН В НЕЁ ПОПАЛ?!
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13 час.
sawa beli
Он посцал и лед тронулся🥶
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4 час.
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