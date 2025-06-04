FT: ЕС больше всего боится остановки помощи США Украине и торговой войны

Европейские чиновники выделили "наихудшие сценарии" развития событий по вопросам, связанным с Украиной, экономикой ЕС и безопасностью региона, среди таковых в Брюсселе рассматривают полное прекращение американской помощи Киеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии