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Газета.ру

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FT: ЕС больше всего боится остановки помощи США Украине и торговой войны

FT: ЕС больше всего боится остановки помощи США Украине и торговой войны

Европейские чиновники выделили "наихудшие сценарии" развития событий по вопросам, связанным с Украиной, экономикой ЕС и безопасностью региона, среди таковых в Брюсселе рассматривают полное прекращение американской помощи Киеву.

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