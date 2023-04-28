Русофобская «Сова»* ликвидирована

Московский городской суд ликвидировал центр "Сова" (в декабре 2016-го включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), который был основан в октябре 2002 года этнически однородной группой либерал-русофобских деятелей - группой сотрудников информационно-исследовательского центра "Панорама" (признан иноагентом в 2015-м) и Московской Хельсинкской группы (ликвидирована в январе 2023-го).
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