Коворкинги: комфорт красоты

Коворкинги стали популярными не только среди фрилансеров, но и в кругу топ-менеджеров. Некоторые российские проекты получают премии, в том числе за дизайн.
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