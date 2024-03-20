Скандал на шведском телевидении: украинок назвали проститутками

Украинские женщины, которые покидают родину, называются проститутками на шведском телевидении. В программе SVT «Иммигранты — шведам» писательница Элаф Али шутит на эту тему, что вызвало негодование посла Украины Андрея Плахотнюка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии