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Скандал на шведском телевидении: украинок назвали проститутками

Скандал на шведском телевидении: украинок назвали проститутками

Украинские женщины, которые покидают родину, называются проститутками на шведском телевидении. В программе SVT «Иммигранты — шведам» писательница Элаф Али шутит на эту тему, что вызвало негодование посла Украины Андрея Плахотнюка.

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