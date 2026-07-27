Кто выиграл от санкционной войны

Международные конфликты редко заканчиваются там, где их начинают политики. Решения о санкциях, разрыве торговых связей и изменении внешнеполитического курса принимаются в кабинетах, но последствия этих решений ощущают прежде всего экономики, компании и обычные граждане.
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