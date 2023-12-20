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    21 декабря 2023 –...

В Совфеде одобрили инициативу выдать Росгвардии полномочия охранять школы

В Совфеде одобрили инициативу выдать Росгвардии полномочия охранять школы

Частные охранные предприятия оказались неспособны обеспечить безопасность учеников и сотрудников детских образовательных учреждений, поэтому инициатива выдать Росгвардии полномочия охранять школы выглядит привлекательно, заявила РИА Новости глава комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Перминова.

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