"Большой мохнатый": Перекошенный Галкин вставил по самые гланды домогавшемуся до него старику

Максим Галкин после начала спецоперации на Украине вместе с семьей удрал из России. Чета обосновалась в Израиле, откуда теперь супруг Аллы Пугачевой поливает грязью годами кормившую его страну – из-за несогласия с действиями российской власти.
Максим Галкин после начала спецоперации на Украине вместе с семьей удрал из России. Чета обосновалась в Израиле, откуда теперь супруг Аллы Пугачевой поливает грязью годами кормившую его страну – из-за несогласия с действиями российской власти.
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