ДНИ

89 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Garry
    вот пускай в сша и поет свои песенки......"Сиди и не ***, в...
  • Владимир Иванов
    что-то они затихли,что сдулись?Бобров: Казачеств...
  • Александр Зайцев
    Когда же его уберут? Жуть и позор, тиражируемые с экрана!Похищение и перек...

"Большой мохнатый": Перекошенный Галкин вставил по самые гланды домогавшемуся до него старику

"Большой мохнатый": Перекошенный Галкин вставил по самые гланды домогавшемуся до него старику

Максим Галкин после начала спецоперации на Украине вместе с семьей удрал из России. Чета обосновалась в Израиле, откуда теперь супруг Аллы Пугачевой поливает грязью годами кормившую его страну – из-за несогласия с действиями российской власти.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх