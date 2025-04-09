Аналитики рассказали, сколько россиян не могут позволить себе путешествовать

У многих есть проблемы с финансами Около 60% граждан РФ отказывают себе в путешествиях в связи с финансовыми проблемами, рассказали РИАМО в пресс-службе сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет».
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