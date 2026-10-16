Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел»! 15-летняя Ариана из Сургута может полностью ослепнуть из-за коварной опухоли.
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