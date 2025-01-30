В Архангельске столкнулись четыре автомобиля: один водитель госпитализирован

Авария в столице Поморья — на улице Садовой напротив дома № 12 — произошла накануне в 16:49По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Заз Chance», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Chery Tiggo», за рулем которого находился 38-летний мужчина.
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