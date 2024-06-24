Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️⚡️ 24 июня, с 9 до 16 часов по адресу: пер. Интернациональный, 89-113, 112-120 , 144.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️⚡️ 24 июня, с 9 до 16 часов по адресу: пер. Интернациональный, 89-113, 112-120 , 144.