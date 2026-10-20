“Democrats are hungry for a blue wave in the November election, and a series of recent polls has them thinking they could pull off victories in some deeply red territory that would have seemed unthinkable a few months ago,” CNN reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым