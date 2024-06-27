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28% владения Грузии в матче с Португалией – самый низкий показатель победившей команды на Евро с 1980 года

28% владения Грузии в матче с Португалией – самый низкий показатель победившей команды на Евро с 1980 года

Это самый низкий показатель победившей команды на чемпионатах Европы с 1980 года – с момента сбора соответствующей статистики.

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