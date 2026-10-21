Сегодня рост энергоэффективности компьютеров в основном достигается за счет более плотного размещения компонентов микросхемы или уменьшения размеров транзисторов: чем меньшее расстояние проходят электроны, тем меньше энергии преобразуется в тепло и теряется впустую.