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Борис Джонсон признался украинцам, что он русофил

Борис Джонсон признался украинцам, что он русофил

Почётный гражданин града Киева, почётный черниговский казак и экс-премьер Великобритании в интервью украинскому телеканалу "Рада" отрекомендовал себя последовательным русофилом и любителем русской культуры.

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