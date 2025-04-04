Нашатырный спирт для подкормки рассады: дешёвая «скорая помощь» или рискованный эксперимент

Представьте себе: ваши саженцы вянут, их листья бледнеют, а ваш сосед предлагает: «Полейте их нашатырным спиртом, и они снова оживут!» Но как превратить этот флакончик с лекарством в волшебный эликсир, не обжигая нежные корни? Мы расскажем обо всех тонкостях подкормки рассады аммиаком — от мерных ложек до секретных рецептов.
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