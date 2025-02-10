10 февраля - День дипломатического работника

Сегодня в России отмечается День дипломатического работника. Праздник был учреждён в 2002 году и связан с датой основания первого внешнеполитического ведомства страны – Посольского приказа, упомянутого в 1549 году.
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