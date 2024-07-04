"Аплодирую украинским спецслужбам": После беседы с брошенным генералами пленным военкор задал неудобные вопросы

Kim Kim

❗Уже давно ️Секретарь Совбеза РФ Патрушев потребовал принять меры по пресечению проникновения в Центральную Россию украинских боевиков, экстремистов и террористов... ️Давно необходимо внимательно посмотреть в сторону РПЦ ("Русской" Православной Церкви). Понимаю, что любые неудобные вопросы к этой структуре воспринимаются сразу, как гонения на Бога и верующих... Это не так! РПЦ МП (Московская Патриархия) не "божественная, безгрешная, святая организация", а простая со всеми человеческими проблемами и недостатками, как и многие другие... Большинство руководителей РПЦ, архиереев являются выходцами из Украины, которые предадут любого, тем более чужую им Россию... Священники-хохлы ( а их и тут большинство...) сидят на русских приходах в Москве и вообще в России и "тихэнько" лютой ненавистью ненавидят своих прихожан, которые им приносят последнее своё... Россия для них - вынужденное место работы. Попы из бывшей Украины сами ненавидят Россию и этому тихо учат своих земляков из прихожан! По сути дела, они и есть бандеровские "спящие ячейки", которые тихо ждут своего часа... Московскую патриархию РПЦ сельские, плохо образованные рагули всегда рассматривали исключительно, как личный бизнес, как бизнес для себя и своей сельской родни. Рагули стоят перед выбором: или остаться в навозе "ридного" села, или не работать и пойти в попы к "москалям" , где твои навозные руки ещё и целовать будут... Любой Приход, куда попадает поп из украинцев, превращается в полузакрытую секту для "земляков из ридной украины"... В тоже время, в самой Украине всегда строго отслеживали количество священников - выходцев из России - которые будут служить на Украине... Стоит только посмотреть на национальный состав РПЦ в России и на Украине и сравнить % процентный состав священнослужителей и сразу всё станет ясно... P.S. Из разговора со священнослужителем, выходцем из Винницкой обл., который в Москве "проработал" более 25 лет: "...нет, но это же ВАШИ на НАС напали...". У этого попа и дочка в Москве замуж вышла и внуки тут подрастают... Чему он может научить так ненавистный ему русский народ❓️..