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"Аплодирую украинским спецслужбам": После беседы с брошенным генералами пленным военкор задал неудобные вопросы

"Аплодирую украинским спецслужбам": После беседы с брошенным генералами пленным военкор задал неудобные вопросы

Военкор Александр Сладков опубликовал видео разговора с военнопленным ВСУ, надо которым явно сильно поработали: "Аплодирую украинским спецслужбам, или командирам, или кто там этим занимался".

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Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
Украинцу верить нельзя.
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13 час.
Kim Kim
❗Уже давно ️Секретарь Совбеза РФ Патрушев потребовал принять меры по пресечению проникновения в Центральную Россию украинских боевиков, экстремистов и террористов... ️Давно необходимо внимательно посмотреть в сторону РПЦ (&quot;Русской&quot; Православной Церкви). Понимаю, что любые неудобные вопросы к этой структуре воспринимаются сразу, как гонения на Бога и верующих... Это не так! РПЦ МП (Московская Патриархия) не &quot;божественная, безгрешная, святая организация&quot;, а простая со всеми человеческими проблемами и недостатками, как и многие другие... Большинство руководителей РПЦ, архиереев являются выходцами из Украины, которые предадут любого, тем более чужую им Россию... Священники-хохлы ( а их и тут большинство...) сидят на русских приходах в Москве и вообще в России и &quot;тихэнько&quot; лютой ненавистью ненавидят своих прихожан, которые им приносят последнее своё... Россия для них - вынужденное место работы. Попы из бывшей Украины сами ненавидят Россию и этому тихо учат своих земляков из прихожан! По сути дела, они и есть бандеровские &quot;спящие ячейки&quot;, которые тихо ждут своего часа... Московскую патриархию РПЦ сельские, плохо образованные рагули всегда рассматривали исключительно, как личный бизнес, как бизнес для себя и своей сельской родни. Рагули стоят перед выбором: или остаться в навозе &quot;ридного&quot; села, или не работать и пойти в попы к &quot;москалям&quot; , где твои навозные руки ещё и целовать будут... Любой Приход, куда попадает поп из украинцев, превращается в полузакрытую секту для &quot;земляков из ридной украины&quot;... В тоже время, в самой Украине всегда строго отслеживали количество священников - выходцев из России - которые будут служить на Украине... Стоит только посмотреть на национальный состав РПЦ в России и на Украине и сравнить % процентный состав священнослужителей и сразу всё станет ясно... P.S. Из разговора со священнослужителем, выходцем из Винницкой обл., который в Москве &quot;проработал&quot; более 25 лет: &quot;...нет, но это же ВАШИ на НАС напали...&quot;. У этого попа и дочка в Москве замуж вышла и внуки тут подрастают... Чему он может научить так ненавистный ему русский народ❓️..
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12 час.
СЗ
Светлана Зуева
Все хохлы уже рождены с ненавистью,завистью и жадностью. У них кровь от этого бурлит....родственнички приехали к другу с руины,устроил их на работу,прописал,теперь снимают жилье,так они ему еще и подклады делают....😡до чего ж неблагодарная нация....хохол родился,еврей заплакал.....
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12 час.

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