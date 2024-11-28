На участках некоторых автодорог Гомельской области появилась экспериментальная дорожная разметка.

Экспериментальная дорожная разметка появилась на участках следующих автодорог Гомельской области: М10 Граница РФ - Гомель - Кобрин, М8 Граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины, Р-31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины и Н-4739 Мозырь - Петриков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии