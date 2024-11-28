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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

На участках некоторых автодорог Гомельской области появилась экспериментальная дорожная разметка.

На участках некоторых автодорог Гомельской области появилась экспериментальная дорожная разметка.

Экспериментальная дорожная разметка появилась на участках следующих автодорог Гомельской области: М10 Граница РФ - Гомель - Кобрин, М8 Граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины, Р-31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины и Н-4739 Мозырь - Петриков.

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