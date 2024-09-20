Байден хочет войти в историю, оставив Украину в «наилучшем положении для победы»

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер недавно встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме, чтобы обсудить использование Украиной ракет большой дальности для нападения на российскую территорию.
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