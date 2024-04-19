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Военный эксперт Ильин: ВС Украины используют ветер для атак по объектам РФ

Военный эксперт Ильин: ВС Украины используют ветер для атак по объектам РФ

Стало известно, что ВС Украины начали использовать новый способ атаки по российским объектам. По словам бывшего военного метеоролога, подполковника запаса Александра Ильина, теперь украинские силы используют метеозонды, оснащенные взрывчаткой.

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