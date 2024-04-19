Военный эксперт Ильин: ВС Украины используют ветер для атак по объектам РФ

Стало известно, что ВС Украины начали использовать новый способ атаки по российским объектам. По словам бывшего военного метеоролога, подполковника запаса Александра Ильина, теперь украинские силы используют метеозонды, оснащенные взрывчаткой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии