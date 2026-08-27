Под Новгородом задержали наркокурьера с крупной партией «соли»

По информации пресс-службы УМВД по Новгородской области, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России пресекли деятельность межрегионального наркокурьера, перевозившего крупную партию синтетического наркотика.
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