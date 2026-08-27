Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

291 подписчик

Под Новгородом задержали наркокурьера с крупной партией «соли»

Под Новгородом задержали наркокурьера с крупной партией «соли»

По информации пресс-службы УМВД по Новгородской области, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России пресекли деятельность межрегионального наркокурьера, перевозившего крупную партию синтетического наркотика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии