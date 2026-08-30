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Джикия о поражении «Локо» в матче с «Динамо»: «Много всего не хватило. Они забили, но это скорее мы пропустили ненужный момент с пенальти»

Защитник « Локомотива » Георгий Джикия высказался о матче против «Динамо» (0:1) в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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