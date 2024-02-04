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RT Russia

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Минобороны: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
А с хохлобандеровщиной надо заканчивать, хватит заниматься в &quot;дыр-дыр&quot;, то наступаем, то отступаем. Бить надо наотмашЬ и никого не жалеть, на оставшихся территориях большинство за наркомана Зеленского и его продажное окружение.. Партизанщины там мизер, а в основном народ хочет в гейропу....
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17 час.
а
айрат
Абсолютно согласен! Хохлобандеровщину нужно уничтожать под корень! Никого не жалеть! Чем больше уничтожим эту мразь тем будет спокойнее этих русских территориях освобожденных от жидохохляцкой оккупации!
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14 час.

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