Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении.
Минобороны: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Комментарии
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Валентин Щербаков
А с хохлобандеровщиной надо заканчивать, хватит заниматься в "дыр-дыр", то наступаем, то отступаем. Бить надо наотмашЬ и никого не жалеть, на оставшихся территориях большинство за наркомана Зеленского и его продажное окружение.. Партизанщины там мизер, а в основном народ хочет в гейропу....
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17 час.
а
айрат
Абсолютно согласен! Хохлобандеровщину нужно уничтожать под корень! Никого не жалеть! Чем больше уничтожим эту мразь тем будет спокойнее этих русских территориях освобожденных от жидохохляцкой оккупации!
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14 час.
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