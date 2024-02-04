Минобороны: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Валентин Щербаков

А с хохлобандеровщиной надо заканчивать, хватит заниматься в "дыр-дыр", то наступаем, то отступаем. Бить надо наотмашЬ и никого не жалеть, на оставшихся территориях большинство за наркомана Зеленского и его продажное окружение.. Партизанщины там мизер, а в основном народ хочет в гейропу....