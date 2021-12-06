Диверсанты: Буданов, начальник ГУР, мстит за свой личный провал в Крыму

Задержанные ФСБ украинские агенты, работавшие на военную разведку, оказались дилетантами Нынешнее сообщение о задержании ФСБ двух агентов СБУ и диверсанта из военной разведки Украины стало далеко не первым в списке разоблачений российских спецслужб.