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Джейсон Тейтум вышел на открытое кольцо, но не смог поразить цель

Джейсон Тейтум вышел на открытое кольцо, но не смог поразить цель

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум допустил курьезную ошибку во время матча с «Хоукс» (126:101). Тейтум вышел на открытое кольцо, но не удержал мяч и не смог поразить цель.

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