Моисеев приостановил работу канатной дороги в Кисловодске из-за ветра

Глава Кисловодска, Евгений Моисеев, сообщил о временном прекращении работы канатной дороги в нацпарке "Кисловодский" из-за сильного ветра.
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