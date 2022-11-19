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«Бегать за медали, без зрителей и без ТВ-трансляции – мечты Елены Вяльбе стали реальностью». Губерниев о Кубке России по лыжам

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о непоказе Кубка России по лыжным гонкам на ТВ. «А никто и не ссорился! Просто ФЛГР (Федерация лыжных гонок России – Sports.

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