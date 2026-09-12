В Госдуме предложили увеличить лимит на подарки учителям и врачам

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил увеличить лимит на подарки для учителей, врачей и социальных работников, а ещё лучше — исключить эти категории из перечня лиц, на которых распространяется запрет на подарки.