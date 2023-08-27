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«Интерес от самолетов до бронекатеров»: Боливия налаживает военное сотрудничество с Россией

«Интерес от самолетов до бронекатеров»: Боливия налаживает военное сотрудничество с Россией

Представители военных ведомств Боливии и России встретились на полях форума «Армия-2023», чтобы обсудить новые меры по налаживанию военного сотрудничества между двумя странами.

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