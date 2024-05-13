Разработчик Manor Lords запретил обсуждение модов на официальном Discord-сервере Ес...

Разработчик Manor Lords запретил обсуждение модов на официальном Discord-сервереЕсли вы хотите обсудить моды Manor Lords на официальном Discord-сервере игры, возможно, вам придется подождать некоторое время, поскольку обсуждение модов запрещено до тех пор, пока градостроительный симулятор не получит официальную поддержку этой функции.
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