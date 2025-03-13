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Закон, порядок, государство

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Расчеты БпЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожают технику, живую силу и пункты управления ВСУ на Донецком направлении

Расчеты БпЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожают технику, живую силу и пункты управления ВСУ на Донецком направлении

Также расчеты беспилотников самостоятельно выводят из строя бронетехнику и автотранспорт противника. .

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