Новый фантастический мультсериал, который захватит до последней серии

Любители классической научной фантастики поймут то, что скажу: помните ли вы этот голод по качественному зрелищу, которое напоминало бы любимые книжки о далеком космосе, диких планетах и необычных созданиях? Я имею в виду именно кино или телевоплощения тех чистых и концентрированных фантастических сюжетов, где нет никаких примесей и ненужных акцентов.