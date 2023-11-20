Новый фантастический мультсериал, который захватит до последней серии

Любители классической научной фантастики поймут то, что скажу: помните ли вы этот голод по качественному зрелищу, которое напоминало бы любимые книжки о далеком космосе, диких планетах и необычных созданиях? Я имею в виду именно кино или телевоплощения тех чистых и концентрированных фантастических сюжетов, где нет никаких примесей и ненужных акцентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)