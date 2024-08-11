Швейцария увеличит помощь сельскому хозяйству Молдовы 

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству дополнит фонды, выделенные ранее на проект «Чрезвычайная поддержка сельхозпроизводителей Молдовы в условиях социально-экономического, климатического и энергетического кризиса», суммой ещё в $1 млн 155 тыс.
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