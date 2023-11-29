Производитель криптомайнеров Caanan сообщает о падении продаж на 48%

Компания Canaan – китайский производитель и оператор ASIC для биткоинов, потеряла почти половину своего дохода от продаж майнингового оборудования в прошлом квартале, согласно отчету о доходах за третий квартал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии